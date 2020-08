Palermo, le immagini dell’incendio di Altofonte: il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il rogo (Di domenica 30 agosto 2020) Sono entrati in azione all’alba di questa mattina, domenica 30 agosto, i due canadair e i due elicotteri dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che si è sviluppato ad Altofonte, sulle colline alle porte di Palermo. Le fiamme hanno costretto a evacuare 400 dei circa diecimila abitanti. Il rogo, ancora in corso, è divampato alle 21 in cinque punti diversi e contemporaneamente. Le fiamme hanno superato la zona abitata e si stanno dirigendo verso i boschi L'articolo Palermo, le immagini dell’incendio di Altofonte: il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il rogo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

