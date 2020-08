Palermo, incendio doloso ad Altofonte: bruciano le case, evacuati 400 abitanti (Di domenica 30 agosto 2020) Grave incendio alle porte di Palermo, nel comune di Altofonte. Mezzi dei vigili del fuoco al lavoro dalla notte di sabato per domare un rogo di natura dolosa che ha avvolto nelle fiamme alcune abitazioni e costretto il sindaco a comandare l’evacuazione di una vasta area del territorio, costringendo 400 abitanti a lasciare le proprie case per alcune ore. Dalle sei del mattino in azione dei Canadair per spegnere le fiamme, nel frattempo gli sfollati si trovano in un campo sportivo dove sono stati allestiti dei presidi. Leggi su sportface

