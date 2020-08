Osimhen, preoccupa la tenuta fisica dopo 6 mesi di stop, il Napoli prepara piano di recupero (Di domenica 30 agosto 2020) dopo 35 minuti di partita, venerdì, nel triangolare di Castel di Sangro, Victor Osimhen è andato in fatica. Normale, scrive il Mattino, ma per questo il preparatore atletico azzurro, Bruno Dominici ha organizzato, per il nigeriano, un piano di recupero personalizzato. “Bruno Dominici, il preparatore atletico, ha cucito per lui un vestitino su misura: quasi sei mesi senza giocare una partita. E venerdì dopo 35 minuti, il nigeriano è andato in fatica. Normale, normalissimo. Tutto previsto. Motivo per cui ieri ha avuto per sé un piano di recupero personalizzato: un po’ di palestra e relax nell’hotel qui a Castel di Sangro dove il Napoli resterà ... Leggi su ilnapolista

