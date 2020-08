Origini di una nazione: alla conquista di Roma (Di domenica 30 agosto 2020) 20 settembre 1870: la presa di Porta Pia. Centocinquant'anni fa il Regno d'Italia trovava la sua capitale, ma cominciavano anche i problemi. Come racconta una firma di Panorama, anticipando il suo libro sulle vicende della città durante il Risorgimento.A dedicare almeno un tratto di strada al 20 settembre sono 4.550 comuni italiani (su 7.914). Richiamo storico per il giorno del 1870 - fanno 150 anni - quando le cannonate del generale Raffaele Cadorna sfondarono Porta Pia consentendo ai bersaglieri di irrompere in Roma. Quel giorno segnò la fine del potere temporale del Pontefice e il concretizzarsi dell'ideale che voleva in quella città la nuova capitale. Un avvenimento addirittura epico per la retorica nazional-popolare ma che, con il tempo, deve aver perso valore. Quest'anno, il 20 settembre si vota per il referendum e per le regioni in scadenza ... Leggi su panorama

panorama_it : 20 settembre 1870: la presa di Porta Pia. Centocinquant'anni fa il Regno d'Italia trovava la sua capitale, ma comin… - marco80nove : @narde78 @h10pippuz @Occhioazzurro1 @lazzari_mets Se un giorno le origini di questo dolce verranno attestate ad una… - Samsung97620462 : @WSJ mai considerata una persona, indipendentemente da ceto denaro ricchezza religione opinione genetica origini p… - BansCollector : @311titti @NunziaCentanni Generalmente è così, perchè il 'terrone lumbard' è la cosa più insopportabile che esista,… - candy71dal : @Il_Reissimo_ Avevo letto che le loro condizioni erano gravi, ma nulla sulle loro origini. E in effetti sono del tu… -