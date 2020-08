Oriana Sabatini incanta su Instagram, tutti pazzi per lady Dybala (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) Vacanze finite per i calciatori, che hanno già iniziato la preparazione in vista della nuova stagione, ormai prossima all’inizio. Le compagne dei giocatori, però, possono ancora godersi gli ultimi scampoli di sole estivo, prima di rientrare in città, così come Oriana Sabatini, la fidanzata dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala. La bella Oriana, continua ad incantare i propri followers su Instagram, postando degli scatti davvero incredibile, come l’ultimo che vi proponiamo qui sotto: View this post on Instagram 🌅 A post shared by の 尺 ノ ム 刀 ム (@OrianaSabatini) on Aug 19, 2020 at 11:57am PDT Leggi su sportface

Milibet1 : RT @DarkholmeRonnie: Ho visto solo ora il video di Oriana Sabatini, quello dove fa vedere il suo corpo così com’è e boh, ammiro veramente q… - lavauorito : RT @DarkholmeRonnie: Ho visto solo ora il video di Oriana Sabatini, quello dove fa vedere il suo corpo così com’è e boh, ammiro veramente q… - Facunanez5 : @frabigol @_LucianaMelina Camila 5: no sé si ser Paulo dybala para cojer con Oriana Sabatini o ser Oriana Sabatini… - Ivanrf99 : u oriana sabatini me subio la barrita, fuiste dybala - zazoomblog : Oriana Sabatini incanta su Instagram tutti pazzi per lady Dybala (FOTO) - #Oriana #Sabatini #incanta #Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Oriana Sabatini ORIANA SABATINI INCANTA SU Instagram, tutti pazzi per lady DYBALA (FOTO) Sportface.it La Juve riparte senza Dybala: recupererà ad Ibiza

Paulo Dybala è stato il grande assente del primo giorno di lavoro in casa Juventus. Per lui fisioterapia e lavoro ad Ibiza. Alla Juventus è ufficialmente iniziata l’era Pirlo. La compagine bianconera ...

La Juventus riparte senza Dybala: recupererà dall'infortunio ad Ibiza

Alla Juventus è ufficialmente iniziata l’era Pirlo. La compagine bianconera infatti, nella giornata di lunedì si è radunata alla Continassa per dare il via ai lavori in vista della prossima stagione.

Paulo Dybala è stato il grande assente del primo giorno di lavoro in casa Juventus. Per lui fisioterapia e lavoro ad Ibiza. Alla Juventus è ufficialmente iniziata l’era Pirlo. La compagine bianconera ...Alla Juventus è ufficialmente iniziata l’era Pirlo. La compagine bianconera infatti, nella giornata di lunedì si è radunata alla Continassa per dare il via ai lavori in vista della prossima stagione.