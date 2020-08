Oliver Stone, l’autobiografia Cercando la luce (Di domenica 30 agosto 2020) Cercava la luce, cercava i soldi, cercava il successo. Ma incontrò spesso il fallimento. Oliver Stone racconta i suoi primi quarant’anni nella bella e avvincente autobiografia edita da La nave di Teseo. Oliver Stone, Cercando la luceOliver Stone, Cercando la luce“Vivere in ristrettezze economiche è un po’ come essere in fanteria e osservare il mondo dalla prospettiva di un soldato semplice, quello che nel cinema si chiama worm’s eye, l’“occhio del verme”, l’inquadratura da terra: apprezzi molto di più le cose, che si tratti di una doccia o di un pasto caldo”. “Quindi è di questo che parla il libro che avete tra le ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Oliver Stone Oliver Stone: "È una città stupefacente" il Resto del Carlino Il Pesaro Film Fest parla portoghese Vince il film di Catarina Vasconcelos

di Claudio Salvi"E’ stato un festival specialissimo". Il direttore Pedro Armocida ricorre ad un superlativo per tracciare un primo bilancio della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. "Da un’edizion ...

Oliver Stone: "È una città stupefacente"

Il grande regista ha apprezzato anche la discrezionalità dei fermani che non lo hanno disturbato durante il suo giro turistico.

