Nubifragio sull'aeroporto di Perugia, dirottato su Pescara il volo partito da Catania (Di domenica 30 agosto 2020) Disavventura causa maltempo per i passeggeri del volo Catania-Perugia che doveva atterrare nel capoluogo umbro alle 9.05 ed è stato dirottato, invece, a Pescara per il violento Nubifragio che si è ... Leggi su perugiatoday

alinatede : RT @jeperego: Questo fine settimana non me ne sono fatta mancare una, dal nubifragio sul Vicentino con grandine come palline da golf alle c… - ria_valle : RT @jeperego: Questo fine settimana non me ne sono fatta mancare una, dal nubifragio sul Vicentino con grandine come palline da golf alle c… - Miti_Vigliero : RT @jeperego: Questo fine settimana non me ne sono fatta mancare una, dal nubifragio sul Vicentino con grandine come palline da golf alle c… - jeperego : Questo fine settimana non me ne sono fatta mancare una, dal nubifragio sul Vicentino con grandine come palline da g… - Marco_chp1 : RT @meteonetwork: Il #maltempo in arrivo sull'Italia interesserà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con #temporali anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio sull Meteo: PROSSIME ORE, TEMPORALI e NUBIFRAGI, NON è finita! Si Temono altri DANNI. Ecco l'EVOLUZIONE prevista iLMeteo.it Autobrennero chiusa per l’esondazione dell'Adige. Il maltempo flagella l’Italia: è allerta in undici regioni

Non solo i temporali minacciano territori e popolazione, al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio alle porte di Palermo. Un maxi rogo ha provocato ieri la chiusura del Gra a Ro ...

Rami e detriti in tangenziale a Udine: il maltempo si abbatte sull'hinterland e in città. Diversi black-out in Friuli, al lavoro 650 volontari

La situazione in Carnia | Grado, Aquileia e Palmanova | La mareggiata a Lignano | La situazione a Buttrio e Manzano | Nel Pordenonese | Nel Cividalese | Strade chiuse e treni in ritardo | 29 agosto 20 ...

Non solo i temporali minacciano territori e popolazione, al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio alle porte di Palermo. Un maxi rogo ha provocato ieri la chiusura del Gra a Ro ...La situazione in Carnia | Grado, Aquileia e Palmanova | La mareggiata a Lignano | La situazione a Buttrio e Manzano | Nel Pordenonese | Nel Cividalese | Strade chiuse e treni in ritardo | 29 agosto 20 ...