Nubifragio su Monza | Milano-Meda allagata a Cesano Maderno | VIDEO

Milano-Meda allagata a Cesano Maderno nel tratto di competenza della provincia di Monza e Brianza. E’ il risultato della bomba d’acqua che si è abbattuta sul Nord Milano poco prima di mezzogiorno, ...

Strage di alberi a Monza e Brianza, un pino si abbatte sul parchetto della scuola “Tonoli”: «Ora aiutateci a sistemarlo» FOTO

Monza e i Comuni vicini sono stati investiti da una breve ma violenta ondata di maltempo nella serata di venerdì 28 agosto: il vento forte ha causato la caduta di decine di alberi che, per fortuna, no ...

