Novak Djokovic annuncia la nascita della PTPA, l’associazione dei giocatori professionisti (Di domenica 30 agosto 2020) Novak Djokovic annuncia ufficialmente la nascita dell’associazione dei giocatori professionisti. Adesso è ufficiale, nasce l’associazione dei giocatori di tennis, la PTPA, la prima a partire dal 1972. Il fuoriclasse serbo, a fronte degli incontri che hanno dato esito positivo, lo ha comunicato tramite un post sui propri account social ufficiali e si è già spaccata in due l’opinione pubblica, tra chi ritiene che sia utile e chi pensa che si tratti di una politicizzazione superflua del mondo del tennis. Novak Djokovic announces the beginning of PTPA pic.twitter.com/z2vwEAmKAy — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) August 30, 2020 Leggi su sportface

Il tennis ricomincia da Novak Djokovic, ma Djokovic rischia di spaccare il tennis dopo essersi messo in aperto conflitto con Federer e Nadal e aver criticato duramente il presidente dell'Atp, l'italia ...

Il numero 1 al mondo Novak Djokovic, ancora imbattuto nel 2020, ha vinto il Cincinnati Masters 1000 per la seconda volta nella sua carriera, battendo il canadese Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 nella final ...

Il tennis ricomincia da Novak Djokovic, ma Djokovic rischia di spaccare il tennis dopo essersi messo in aperto conflitto con Federer e Nadal e aver criticato duramente il presidente dell'Atp, l'italia ...

Il numero 1 al mondo Novak Djokovic, ancora imbattuto nel 2020, ha vinto il Cincinnati Masters 1000 per la seconda volta nella sua carriera, battendo il canadese Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 nella final ...