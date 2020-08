Nintendo naviga letteralmente nelle monete d'oro, è ufficialmente la compagnia giapponese più ricca del 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Secondo quanto riportato dalla società di analisi Risk Masters, Nintendo è recentemente diventata la compagnia più ricca di tutto il Giappone, con un patrimonio liquido di ben 890.4 miliardi di Yen, all'incirca 8.3 miliardi di dollari.Ovviamente, sappiamo subito a cosa state pensando: come mai è Nintendo, una compagnia che si occupa solo di videogiochi, ad essere la più ricca del Sol Levante, quando ci sono colossi come le industrie automobilistiche Toyota o multinazionali come Sony in circolazione?Molto semplicemente, questo report ha stilato una classifica prendendo in considerazione solo la liquidità, ovvero il denaro contante disponibile immediatamente. In sostanza, ... Leggi su eurogamer

