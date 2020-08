Nilufar Addati accusata di aver finto di avere il Covid: “Sono costretta a pubblicare i referti” (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati è stata accusata di aver finto di avere il Covid. Dopo lo sfogo di Selvaggia Lucarelli, molti utenti del web hanno cominciato ad accusare i vari influencer di marciare sulla vicenda adoperando il Coronavirus come fosse una campagna pubblicitaria. A tal proposito, l’Italo-persiana si è sentita in obbligo di chiarire la situazione. La ragazza, infatti, ha deciso di pubblicare il referto medico rilasciato dall’ospedale Cotugno di Napoli in cui è evidente la sua effettiva positività al virus. Nilufar ha finto il Covid? Tra i tanti volti popolari che sono risultati positivi al Covid, ... Leggi su kontrokultura

