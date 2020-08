Nicola Porro torna con Quarta Repubblica: Gene Gnocchi novità della nuova stagione (Di domenica 30 agosto 2020) Nicola Porro torna con Quarta Repubblica: novità della nuova stagione Gene Gnocchi. Domani, lunedì 31 agosto, torna il talk show di politica ed economia in prima serata su Retequattro. Tanti gli ... Leggi su leggo

Rinaldi_euro : Immigrazione, Nicola Porro svela la 'bomba nascosta': 'Arrivano ex combattenti del Daesh con i barconi' - Capezzone : Grazie a Nicola Porro per la sua Zuppa di oggi! - fanpage : 'Ho parlato con #Zangrillo, il #covid è solo un raffreddore'. Così #Briatore in una diretta del 19 agosto con Nicol… - AurelioToro : RT @Rinaldi_euro: Immigrazione, Nicola Porro svela la 'bomba nascosta': 'Arrivano ex combattenti del Daesh con i barconi' - FrancescoRoti : @Rinaldi_euro beh, Nicola Porro... ...su, dai! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Porro La nuova Carola Rackete Nicola Porro Nicola Porro torna con Quarta Repubblica: Gene Gnocchi novità della nuova stagione

Nicola Porro torna con Quarta Repubblica: novità della nuova stagione Gene Gnocchi. Domani, ?lunedì 31 agosto, torna il talk show di politica ed economia in prima serata ...

La vicenda Covid da incubo

Una spesa di 8mila euro tra ambulanza e auto di scorta per riportare due ragazzi, lei svizzera Noa, lui di Como Lorenzo, risultati positivi al Covid durante una vacanza a Ostuni in Puglia. La storia, ...

Nicola Porro torna con Quarta Repubblica: novità della nuova stagione Gene Gnocchi. Domani, ?lunedì 31 agosto, torna il talk show di politica ed economia in prima serata ...Una spesa di 8mila euro tra ambulanza e auto di scorta per riportare due ragazzi, lei svizzera Noa, lui di Como Lorenzo, risultati positivi al Covid durante una vacanza a Ostuni in Puglia. La storia, ...