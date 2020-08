New Amsterdam 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di domenica 30 agosto 2020) NBC ha annunciato il rinnovo di una serie tv appartenente al genere medical drama: stiamo parlando di New Amsterdam. Per i fan c’è un’ottima notizia: la rete televisiva americana, infatti, ha assicurato di ampliare il progetto fino almeno alla quinta stagione, ragion per cui il pubblico potrà godersi gli episodi in totale tranquillità consapevoli del fatto che ci saranno ancora nuove avventure da scoprire.Segui Termometro Politico su Google News Per quanto riguarda la data di uscita sul network, in un primo momento essa era prevista per il palinsesto autunnale di quest’anno, ma, a causa dell’emergenza coronavirus, NBC si è vista costretta a ritardare il debutto di molti titoli di punta, tra cui New Amsterdam 3. Ad oggi non possiamo dire con certezza Quando lo ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : New Amsterdam New Amsterdam 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce Termometro Politico “Gangs of New York”: questa sera su Rai Movie il racconto epico dell’America di Martin Scorsese

Se volessimo cominciare a raccontare il film del 2002 di Martin Scorsese Gangs of New York attraverso i numeri, basterebbe forse quello delle candidature agli Oscar, 10 (ma nessuna vinta), o il budget ...

"Un macellaio per tagliare i corpi". La maledizione di Gangs of New York

Gangs of New York è il film con cui il regista Martin Scorsese decise di portare sul grande schermo la storia delle gang armate che si muovevano nelle strade newyorkesi nel diciannovesimo secolo. Trat ...

