Netanyahu vuole prorogare l'emergenza anti-Covid fino al 7 novembre (Di domenica 30 agosto 2020) Netanyahu è un punto di riferimento di Salvini che in Italia tuona contro la dittatura per la proroga dello Stato d'emergenza. Poi si scopre che il suo amico sovranista è andato ben oltre quello che è ... Leggi su globalist

globalistIT : - WagoWajagish : @maugas56 @rubio_chef Buona giornata, lo ha detto lei che uno é libero di pensarla come vuole, lo sa che Netanyahu… -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu vuole

Globalist.it

Netanyahu è un punto di riferimento di Salvini che in Italia tuona contro la dittatura per la proroga dello Stato d’Emergenza. ?Poi si scopre che il suo amico sovranista è andato ben oltre quello che ...C'è anche l'F-35 diplomacy nel viaggio in Medio Oriente di Mike Pompeo, che ieri a Gerusalemme ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu. Il segretario americano ha rassicurato Israele sul mantenime ...