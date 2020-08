Negazionisti senza mascherina, protesta a Berlino e interviene la polizia (Di domenica 30 agosto 2020) Mentre i casi di Covid-19 sono tornati a crescere in molti Paesi europei, per le strade delle maggiori capitali migliaia di manifestanti hanno sfilato contro le misure restrittive imposte dai governi. Il corteo più partecipato è stato quello di Berlino, dove i Negazionisti del nuovo coronavirus sono tornati a sfilare dopo le proteste dello scorso 1 agosto. I manifestanti si sono radunati sotto la Porta di Brandeburgo. Alcuni sventolavano bandiere americane, russe o tedesche del Reich, mentre altri indossavano magliette a favore della teoria complottista di estrema destra QAnon. Il governo regionale di Berlino aveva cercato di vietare la protesta, citando le manifestazioni precedenti in cui i dimostranti non avevano rispettato la regole del distanziamento sociale. Gli organizzatori hanno fatto appello ... Leggi su iltempo

repubblica : Coronavirus, corteo di negazionisti: sfilano in migliaia senza mascherine - repubblica : Corteo di negazionisti a Berlino: sfilano in migliaia senza mascherine: 300 arrestati - TgLa7 : Tutti senza #mascherine, a #Berlino la polizia scioglie il corteo anti- #Covid . I negazionisti sfilano anche a… - TwittinLor : negazionisti?!??scrivere 'gente che si è rotta il cazzo' è troppo volgare?? Coronavirus, corteo di negazionisti a B… - AristarcoScann1 : RT @repubblica: Coronavirus, corteo di negazionisti: sfilano in migliaia senza mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Negazionisti senza Coronavirus, corteo di negazionisti a Berlino: sfilano in migliaia senza mascherine Repubblica TV Negazionisti del Covid in corteo, incidenti e niente mascherine

Lo rende noto la Bbc. In 38.000, tutti senza mascherina, avevano dato vita ad una manifestazione che era stata subito vietata dalle forze dell'ordine per via del mancato rispetto delle misure di ...

Berlino, in migliaia senza mascherina e la polizia scioglie la manifestazione anti Covid

Mentre i casi di Covid-19 sono tornati a crescere in molti Paesi europei, per le strade delle maggiori capitali migliaia di manifestanti hanno sfilato contro le misure restrittive imposte dai governi.

Lo rende noto la Bbc. In 38.000, tutti senza mascherina, avevano dato vita ad una manifestazione che era stata subito vietata dalle forze dell'ordine per via del mancato rispetto delle misure di ...Mentre i casi di Covid-19 sono tornati a crescere in molti Paesi europei, per le strade delle maggiori capitali migliaia di manifestanti hanno sfilato contro le misure restrittive imposte dai governi.