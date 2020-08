NBA, LeBron James balla sulla musica di Sainz (VIDEO) (Di domenica 30 agosto 2020) Scatenato LeBron James dopo la vittoria da parte dei suoi Los Angeles Lakers contro Portland in gara-5, successo che ha permesso di chiudere 4-1 la serie e volare in semifinale a Ovest. Il fuoriclasse si è messo a ballare a fine match sulle note dell’ormai nota canzone di Sainz e la sua danza è davvero sfrenata e manifesta tutta la propria felicità. Gli account social dei LA lo hanno ripreso mentre si scatenava nel suo ballo, in alto il VIDEO. Leggi su sportface

I Portland Trail Blazers sono ufficialmente fuori dai playoff. Troppo forti i Los Angeles Lakers del duo LeBron James-Anthony Davis nonostante lo strabiliante periodo di forma di Damian Lillard. Tutta ...

La NBA torna sul parquet dopo le proteste per i diritti civili dei giorni scorsi e regala subito risultati importanti. I Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks, infatti, vincono le rispettive gare-5 e ...

