NBA – C.J McCollum sincero: “contrario alla cancellazione della stagione, vi spiego perché” (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo un momento di frizione iniziale legato alle proteste derivanti dal caso Jacob Blake, i giocatori NBA hanno deciso di accantonare la possibilità di terminare la stagione in anticipo e dunque hanno optato per la ripresa della stagione, a determinate ‘condizioni’. C.J. McCollum si è detto contento della decisione, spiegando che i giocatori possono veicolare maggiormente i loro messaggi antirazzisti dai parquet NBA: “cancellare la stagione sarebbe stato sbagliato. Possiamo usare ancora questo spazio per far sentire la nostra voce. Abbiamo fatto molto bene fino ad adesso e l’abbiamo fatto per un bene superiore. Vogliamo anche dare l’esempio e ispirare i ragazzi dei nostri quartieri”.L'articolo NBA – C.J ... Leggi su sportfair

NW YORK (USA) (ITALPRESS) - L'Nba torna in campo dopo tre tre giorni e regala emozioni. I Los Angeles Lakers chiudono il discorso con i Portland Trail Blazers nella western Conference vincendo per 131 ...

Si fa sempre più chiaro il quadro delle semifinali di Conference nella notte in cui la NBA torna in scena dopo le proteste legate a numerose tematiche di natura razziale e sociale che hanno provocato ...

