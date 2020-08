Nazionale, Mancini sul futuro: “contatti con altri club?” Il Ct dell’Italia risponde così (Di domenica 30 agosto 2020) “Per me è stato un piacere tornare a Coverciano e rivedere i ragazzi. Abbiamo fatto tutti i test e dopo la risposta tutti a cena. Fortunatamente tutti sono risultati negativi. Le cose stanno migliorando e spero che al più presto si possa tornare alla normalità”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, in vista dei prossimi appuntamenti contro Bosnia Erzegovina e Olanda, validi per la Nations League. “Si parte con ancora più carica perché non giocando da tanto c’è ancora più voglia. Adesso la Nations League che è molto importante per il ranking e vogliamo andare in finale. I giocatori sono gli stessi. Bisogna controllare la condizione fisica, perché alcune squadre hanno concluso ... Leggi su calcioweb.eu

