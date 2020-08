Nazionale italiana, tutti negativi i tamponi per gli azzurri a Coverciano (Di domenica 30 agosto 2020) Sono risultati tutti negativi i test a tampone e sierologici, effettuati poco dopo il loro arrivo a Coverciano nella serata di ieri, dai calciatori della Nazionale italiana convocati dal c.t. Roberto Mancini, per le sfide di Nations League. Jorginho e Tonali arriveranno a Coverciano nella giornata di domani. Il centrocampista del Chelsea è in isolamento per essere entrato in contatto con alcuni calciatori risultati poi positivi.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

matteorenzi : . @AGrassellino è un cervello straordinario. Una donna italiana che guida adesso uno dei laboratori più importanti… - SanremoAncheNoi : RT @AccademiaCrusca: ?? #IlTema Il Museo della lingua italiana: una svolta nella politica linguistica nazionale? Nicoletta Maraschio, presi… - avadesordre : #AccaddeOggi nel 1980 muore 81enne l'attrice italiana #WandaCapodaglio raggiunse la fama internazionale come attric… - valedc20 : RT @AccademiaCrusca: ?? #IlTema Il Museo della lingua italiana: una svolta nella politica linguistica nazionale? Nicoletta Maraschio, presi… - fotopatticiclo : RT @AccademiaCrusca: ?? #IlTema Il Museo della lingua italiana: una svolta nella politica linguistica nazionale? Nicoletta Maraschio, presi… -