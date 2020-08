Nazionale, Florenzi: “Che orgoglio tornare qui dopo quello che è successo” (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) “La mia stanza, i nostri colori! tornare qui, dopo la battaglia che tutti gli italiani hanno affrontato, ti rende ancora più orgoglioso“. Lo ha scritto Alessandro Florenzi sul suo profilo twitter a margine di una FOTO che lo ritrae sorridente davanti alla sua stanza al centro federale di Coverciano. L’ex terzino del Valencia, di proprietà della Roma, è tra i convocati del Ct Mancini per i primi due impegni in Nations League (il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 ad Amsterdam contro l’Olanda). FOTO La mia stanza, i NOSTRI colori 🇮🇹 tornare qui, dopo la battaglia che tutti gli italiani hanno affrontato, ti rende ancora più orgoglioso💙 #forzaAzzurri ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Nazionale, #Florenzi sorride in azzurro: 'Dopo la battaglia degli italiani, che orgoglio essere qui' - romanewseu : #Florenzi dalla #Nazionale: “Tornare qui dopo la battaglia che l’Italia ha affrontato mi rende orgoglioso” (FOTO)… - LAROMA24 : Twitter, Florenzi: 'Tornare in Nazionale dopo la battaglia che gli italiani hanno affrontato mi rende ancora più or… - puccio_2 : RT @forzaroma: #Florenzi torna in Nazionale: 'Che orgoglio dopo la battaglia che l'Italia ha affrontato' - FOTO #ASRoma - forzaroma : #Florenzi torna in Nazionale: 'Che orgoglio dopo la battaglia che l'Italia ha affrontato' - FOTO #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Florenzi Nazionale, Florenzi: "Che orgoglio tornare qui dopo quello che è successo" (FOTO) Sportface.it Italia, Mancini: «Speriamo di riaprire presto gli stadi»

Dopo nove mesi la Nazionale rimette piede a Coverciano, pare un secolo. In mezzo una maledizione di morte e paura come il Coronavirus. Intanto i test hanno detto che 35 azzurri sono negativi ...

Italia, Mancini allontana altre squadre: «Voglio finire il lavoro in Nazionale»

Dopo nove mesi la Nazionale rimette piede a Coverciano, pare un secolo. In mezzo una maledizione di morte e paura come il Coronavirus. Intanto i test hanno detto che 35 azzurri sono negativi ...

Dopo nove mesi la Nazionale rimette piede a Coverciano, pare un secolo. In mezzo una maledizione di morte e paura come il Coronavirus. Intanto i test hanno detto che 35 azzurri sono negativi ...Dopo nove mesi la Nazionale rimette piede a Coverciano, pare un secolo. In mezzo una maledizione di morte e paura come il Coronavirus. Intanto i test hanno detto che 35 azzurri sono negativi ...