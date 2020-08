Nazionale, divertimento a Coverciano: “karaoke” per gli esordienti Locatelli e Bastoni (Di domenica 30 agosto 2020) Serata all’insegna del divertimento e dell’allegria quella della Nazionale di Roberto Mancini nel ritiro di Coverciano, con gli Azzurri impegnati a preparare l’esordio nella Nations League 2020/2021. Dopo cena infatti i giocatori sono rimasti nella sala da pranzo del centro tecnico, con Leonardo Bonucci che attraverso le proprie storie Instagram ha reso pubblico quello che è ormai una sorta di rito di iniziazione. Manuel Locatelli ed Alessandro Bastoni, in qualità di esordienti con la Nazionale maggiore, sono saliti su una sedia per cantare davanti ai divertiti compagni di squadra. Locatelli ha intonato “Azzurro” di Adriano Celentano, mentre Bastoni si è misurato con “50 ... Leggi su sportface

Che il popolo di fede granata abbia spesso abbinato la passione ad una serie di iniziative a sfondo sociale e benefico è cosa nota, basti pensare alle innumerevoli raccolte fondi, alle donazioni per l ...

Nella mattina del 28 agosto eseguito il sopralluogo per valutare le condizioni di sicurezza Covid-19 in vista dell'apertura. Tutto pronto per l'apertura del Luna Park a Celadina: torna anche nel 2020 ...

Che il popolo di fede granata abbia spesso abbinato la passione ad una serie di iniziative a sfondo sociale e benefico è cosa nota, basti pensare alle innumerevoli raccolte fondi, alle donazioni per l ...Nella mattina del 28 agosto eseguito il sopralluogo per valutare le condizioni di sicurezza Covid-19 in vista dell'apertura. Tutto pronto per l'apertura del Luna Park a Celadina: torna anche nel 2020 ...