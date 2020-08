Nations League – Mancini sorride: negativi i tamponi degli azzurri convocati per Bosnia e Olanda (Di domenica 30 agosto 2020) Roberto Mancini può tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver perso già Tonali ed Emerson, ed in attesa di sapere se potrà avere Jorginho a disposizione, attualmente in quarantena in attesa di tampone, il CT azzurro incassa una buona notizia: i 35 calciatori convocati per le gare di Nations League sono risultati negativi ai test anti-Covid. L’Italia sarà impegnata venerdì prossimo contro la Bosnia Erzegovina a Firenze e successivamente venerdì contro l’Olanda ad Amsterda.L'articolo Nations League – Mancini sorride: negativi i tamponi degli azzurri ... Leggi su sportfair

