Nasce il Piano nazionale di sorveglianza: fino a 300 mila tamponi al giorno (Di domenica 30 agosto 2020) Il Governo vuole aumentare il numero di tamponi effettuati quotidianamente e, per riuscire nell’impresa, vuole affidarsi al dottor Crisanti, una sorta di “guru” del settore. Il microbiologo romano, che si è occupato di gestire la crisi sanitaria in Veneto nei mesi caldi della pandemia, è stato infatti contattato dall’Esecutivo per redigere un progetto per quadruplicare il numero giornaliero di tamponi. L’obiettivo è quello di ripetere il “modello Veneto” su scala nazionale e consentire così un tracciamento più puntuale dei contagiati e delle persone che hanno avuto contatti con loro. Nel ruolo di responsabile dell’emergenza in Veneto, il dottor Crisanti ha messo a punto un Piano che ha consentito di testare in massa migliaia e migliaia di ... Leggi su quifinanza

fabrivincenzo : RT @RadioRadioWeb: 'Come bisogna fare? Non far pagare le tasse alle nuove imprese per i primi tre anni. In Italia quando nasce una nuova im… - Latrinaeuropa : RT @RadioRadioWeb: 'Come bisogna fare? Non far pagare le tasse alle nuove imprese per i primi tre anni. In Italia quando nasce una nuova im… - IacobellisT : RT @RadioRadioWeb: 'Come bisogna fare? Non far pagare le tasse alle nuove imprese per i primi tre anni. In Italia quando nasce una nuova im… - TommyBrain : RT @RadioRadioWeb: 'Come bisogna fare? Non far pagare le tasse alle nuove imprese per i primi tre anni. In Italia quando nasce una nuova im… - Ilconservator : RT @RadioRadioWeb: 'Come bisogna fare? Non far pagare le tasse alle nuove imprese per i primi tre anni. In Italia quando nasce una nuova im… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Piano NEMBRO - Nasce la “Nuova Cittadella del Lavoro” in zona Crespi. Variante al Piano di Ristrutturazione Urbanistica approvata dalla Giunta Cancelli Araberara Nasce il Piano nazionale di sorveglianza: fino a 300 mila tamponi al giorno

Nasce così il Piano nazionale di sorveglianza che, sostiene Crisanti, dovrebbe consentire di portare il numero di tamponi giornalieri a 300 mila. Ossia, tre volte tanti rispetto ai test che si stanno ...

Come funziona l’empatia? «La Lettura» viaggia nella mente

Nell’inserto il dialogo tra il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti e il regista Haris Pašovic, direttore artistico del Mittelfest. E nell’App l’extra sul violoncello, dal jazz all’heavy metal ...

Nasce così il Piano nazionale di sorveglianza che, sostiene Crisanti, dovrebbe consentire di portare il numero di tamponi giornalieri a 300 mila. Ossia, tre volte tanti rispetto ai test che si stanno ...Nell’inserto il dialogo tra il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti e il regista Haris Pašovic, direttore artistico del Mittelfest. E nell’App l’extra sul violoncello, dal jazz all’heavy metal ...