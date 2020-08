Napoli, spara ai due figli invalidi nel sonno: ne uccide uno (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia nella periferia di Napoli. Un uomo di 88 anni ha sparato nel sonno ai due figli invalidi, uccidendone uno. Dopo ha chiamato la polizia per confessare. Napoli: anziano spara ai figli invalidi – Ha agito per disperazione l’uomo di 88 anni che nella scorsa notte ha sparato ai due figli mentre stavano dormendo. A Napoli il tragico fatto che ha portato alla morte di un 47enne affetto da una grave forma di handicap e al ferimento dell’altro figlio, di 51 anni, anche lui invalido. L’uomo dopo l’accaduto ha chiamato le forze dell’ordine per confessare il crimine. Si è “giustificato” sostenendo di ... Leggi su bloglive

Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Agli agenti il pensionato ha detto di aver agito perché disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei… - Teresasalvati_ : RT @MediasetTgcom24: Napoli, 88enne spara ai due figli invalidi e ne uccide uno #napoli - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, 88enne spara ai due figli invalidi e ne uccide uno #napoli - Z3r0Rules : RT @magicaGrmente22: Agli agenti il pensionato ha detto di aver agito perché disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei… - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Napoli, 88enne spara ai due figli invalidi e ne uccide uno -