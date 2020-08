Napoli, scelto il nuovo allenatore della Primavera: sarà Emmanuel Cascione (Di domenica 30 agosto 2020) Il Napoli avrebbe deciso di affidare la panchina della squadra Primavera ad Emmanuel Cascione dopo l’addio di Angelini Emmanuel Cascione sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore del Napoli Primavera dopo l’addio di Angelini. Lo riporta Sky Sport. Manca solamente l’ufficialità da parte del club partenopeo. L’ex centrocampista avrà quindi il compito di riportare la squadra nel massimo campionato di categoria dopo la retrocessione in Primavera 2 avvenuta in questa stagione. L’alternativa a Cascione era il profilo di Riolfo che però è destinato al Livorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

