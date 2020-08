Napoli, la lista dei convocati in ritiro dopo la partenza dei 13 nazionali: c’è Allan (Di domenica 30 agosto 2020) Il Napoli comunica i convocati per l’integrazione della rosa dopo la partenza dal ritiro di Castel di Sangro di 13 calciatori per la convocazione nelle rispettive nazionali. In lista ci sono giocatori della Primavera. Questo l’elenco degli azzurri che saranno in ritiro in Abruzzo fino al 4 settembre. Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000) L'articolo Napoli, la lista ... Leggi su ilnapolista

