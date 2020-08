Napoli, arriva “IZimbra Music Fest”: concerti dedicati alla World Music (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 9 al 24 settembre, all’interno del cartellone di “Estate a Napoli 2020“, si svolgerà la prima edizione di “IZimbra Music Fest – Napoli Folks”, rassegna Musicale dedicata alla World Music, contaminazione e condivisione di tradizioni popolari e culture mediterranee. Location di ogni concerto sarà il Chiostro di San Domenico Maggiore. La rassegna, nata per volontà dell’Associazione “IZimbra Culture” (il cui nome deriva dal celebre brano dei Talking Heads) è curata da Chiara Savelli e Marcello Squillante. L’obiettivo è proporre la città di ... Leggi su anteprima24

Il Napoli saluta Allan: il brasiliano ha accettato l’Everton. Il Milan chiude per Brahim Diaz e accoglie nuovamente Ibrahimovic. MILANO – Ci avviciniamo ad ampie falcate verso l’apertura ufficiale del ...Il progetto, in cinque puntate, è curato dal reporter Claudio Camarca e realizzato da Clipper Media. Non tutti sanno cosa sono gli "avamposti". Lo spiegherà benissimo Avamposti - Dispacci dal confine, ...