Napoli, Allan sblocca il mercato: gli obiettivi di Giuntoli (Di domenica 30 agosto 2020) Napoli - … Allan , 29 anni, saluterà il Napoli dopo cinque stagioni e giocherà ancora per Ancelotti . Si trasferirà a Liverpool, sponda Everton , ma per il momento è a Napoli: da venerdì, per ... Leggi su corrieredellosport

globoesportecom : Napoli acerta venda do volante Allan para o Everton, afirma TV - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | E' fatta per la cessione di #Allan all'#Everton - sechesi : #Allan non è stato solo un punto fermo del Napoli: per almeno un anno (il 2018) è stato il migliore di una squadra… - sportli26181512 : #Napoli, Allan sblocca il mercato: gli obiettivi di Giuntoli: Gli azzurri incasseranno 30 milioni di euro dalla ces… - RaffoSarnataro : @FNSBlog L'ultimo Allan giocava contro il Napoli -