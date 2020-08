Movida, arrivata anche a Bari Fentanyl, pasticca killer dagli Usa (Di domenica 30 agosto 2020) Il fascino irresistibile dello 'sballo' invisibile, inodore e insapore. A volte meglio del sesso. Cannabinoidi sintetici, fentalini, ketamine, fenetilamine, catinoni sintetici come quelli usati nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il fascino irresistibile dello «sballo» invisibile, inodore e insapore. A volte meglio del sesso. Cannabinoidi sintetici, fentalini, ketamine, fenetilamine, catinoni sintetici come quelli usati nel co ...

Quelli che il Covid non esiste Nazisti e anarchici uniti dal virus

Anticovid d´Europa uniti nel disordine. I negazionisti manifestano a Berlino, a Londra, contro la dittatura della mascherina, anche se sventolano opposte bandiere, dai neonazisti dell’estrema destra a ...

