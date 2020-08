Mourinho: “Non sono vecchio, alcuni lo pensano perchè vinco da tanto tempo” (Di domenica 30 agosto 2020) “Molti pensano che io ormai sia vecchio, ma questo accade solo perchè vinco da tanto tempo, sono ad alti livelli dal 2002. Non sono vecchio, anzi, sono giovane per essere un allenatore. Amo questo lavoro e amo la sfida, voglio divertirmi e sopratutto vincere. Voglio alzarmi la mattina e andare ad allenare, voglio farlo tutti i giorni e questo fa la differenza“. Queste sono le significative dichiarazioni di Josè Mourinho, rilasciate in occasione di un’intervista concessa a Dazn, come riportato recentemente da Mirror. Il tecnico portoghese ha palesato una volta di più la sua leadership, commentando alcune insinuazioni sul suo conto, mostrandosi come sempre esuberante e con indole ... Leggi su sportface

