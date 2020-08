Morto Jérôme Bonduelle, figlio del “re delle insalate”: investito mentre tornava a casa in bici (Di domenica 30 agosto 2020) Morto Jérôme Bonduelle, figlio del “re delle insalate”: investito mentre tornava a casa in bici È Morto nella notte Jérôme Bonduelle, il figlio di Bruno Bonduelle il “re delle insalate” famoso in tutto il mondo per la conservazioni industriale di verdura. Dirigente dell’omonimo gruppo agroalimentare la vittima aveva solo 51 anni. Il decesso a causa delle ferite riportate dopo una collusione con un auto, intorno alle 2 di questa notte, mentre tornava a casa con la sua bicicletta. La tragedia ... Leggi su tpi

