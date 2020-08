Morto Jérôme Bonduelle a 50 anni: ucciso da pirata della strada (Di domenica 30 agosto 2020) A Lille, in Francia, muore a 50 anni Jérôme Bonduelle dirigente del gruppo agroalimentare e figlio dell’ex presidente Bruno Bonduelle. La causa della morte è riconducibile a un incidente stradale mentre tornava in bicicletta. Muore Jérôme Bonduelle, 50 anni, dirigente dell’omonimo gruppo agroalimentare e figlio dell’ex presidente Bruno Bonduelle, muore a Lille, in Francia. Il dirigente … L'articolo Morto Jérôme Bonduelle a 50 anni: ucciso da pirata della strada proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

spera76 : @DiMarzio Jerome grande professionista...dato per morto ha reagito alla grande - Maryeterngif1 : MORTO JEROME BONDUELLE 50 ANNI era il figlio del 're delle insalate - ATTORI ATTRICI MUSICISTI PERSONAGGI CELEBRI M… - zazoomblog : Lutto in Francia: morto investito Jerôme Bonduelle figlio del “Re dell’insalata” - #Lutto #Francia: #morto… - zazoomblog : E morto Jerome Bonduelle figlio dellindustriale delle insalate - #morto #Jerome #Bonduelle #figlio… - zazoomblog : Lutto in Francia: morto investito Jerôme Bonduelle figlio del “Re dell’insalata” - #Lutto #Francia: #morto… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Jérôme Spagna, la guarigione da record di Maria: a 113 anni è la più anziana al mondo ad avere sconfitto il virus la Repubblica