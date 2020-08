Monopoli, sesso in macchina in pieno giorno. Beccati dalla polizia rischiano multa di 30 mila euro (Di domenica 30 agosto 2020) Monopoli, un momento di passione potrebbe costare salatissimo ad una giovane coppia. 26 anni lui, 20 lei, sono stati pizzicati ieri mattina dai Carabinieri in pieno amplesso amoroso, all’interno di una vettura parcheggiata nel centro della città pugliese. I ragazzi non si sono assolutamente curati di essere visti. Numerosi i passanti che hanno infatti assistito alla scena e che hanno deciso poi di chiamare la polizia. I ragazzi ora rischiano un’inevitabile sanzione amministrativa che può andare dai 5 mila ai 30 mila euro. Ma il reato di “atti osceni in luogo pubblico” è stato depenalizzato ormai da anni. E allora perchè questo conto così salato? Ce lo spiega il comandante della polizia ... Leggi su tpi

