Miracolo in Cina | mamma lancia il bimbo dal balcone | salvato dai passanti video

Le immagini sono impressionanti: c'è un palazzo in fiamme, siamo in Cina, qualcuno si affaccia, lancia di sotto un bambino, avrà quattro-cinque anni. E' stata la mamma a lanciare giù il figlio, per salvarlo dal rogo in corso nella sua abitazione. Il video documenta il Miracoloso salvataggio: in strada si è formato un gruppetto di persone, forse passanti, forse vicini di casa, che creano un "materasso umano" con le braccia e riescono a frenare l'impatto del bambino salvandolo. Il video si chiude con la mamma del bambino che scende da un tubo e poi abbraccia il figlio, scoppiando in un pianto liberatorio.

Può una tazza buggata diventare un prodotto di grande successo? Ubisoft Cina pare essere riuscita nel miracolo di creare qualcosa di unico. Ubisoft China in collaborazione con Sheepedia ha prodotto un ...

Elezioni Usa 2020, Pence: “Con Trump legge e ordine, entro fine anno un vaccino anti-Covid”

Un messaggio contro le violenze di strada di questi giorni in Usa, un attacco all’avversario Joe Biden e una promessa elettorale di trovare un vaccino per il Coronavirus “entro la fine dell’anno”: è i ...

