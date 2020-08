Million Day, estrazioni di Oggi domenica 30 agosto 2020: numeri vincenti (Di domenica 30 agosto 2020) Come ogni giorno, anche Oggi domenica 30 agosto 2020 è avvenuta l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day. A differenza di altri giochi, il Million Day sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018 sono 120 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro. Per chi si fosse perso l’estrazione Million Day di ieri, sabato 29 agosto 2020, i numeri vincenti non hanno regalato ancora il milione. Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di Oggi domenica 30 agosto. I ... Leggi su quifinanza

zazoomblog : Estrazione Million Day 30 agosto 2020: diretta oggi numeri - #Estrazione #Million #agosto #2020: - italiaserait : #MillionDay 30 agosto 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - CorriereCitta : #MillionDay 30 agosto 2020: i numeri vincenti dell’estrazione di oggi - zazoomblog : Estrazione Million Day 30 agosto 2020: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #agosto #2020: - zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi 30 agosto 2020: i numeri vincenti di domenica - #Estrazione #Million #agosto #2020:… -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day Million Day, estrazioni di Oggi sabato 29 agosto 2020: numeri vincenti QuiFinanza Million Day/ Numeri vincenti: estrazione di oggi, domenica 30 agosto 2020

La settimana sta per volgere al termine, ma il Million Day non si ferma: alle ore 19.00 è in programma come di consueto l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, domenica 30 agosto 2020. Sono t ...

Million Day estrazione oggi 30 agosto verifica schedina e numeri

Benvenuto al 119° e 120° milionario! Le nuove vincite sono state realizzate a Guanzate (CO), grazie ad un sistema integrale, e a Castagnole Delle Lanze (AT) Giovedì 20 Agosto Giocare al Million Day è ...

La settimana sta per volgere al termine, ma il Million Day non si ferma: alle ore 19.00 è in programma come di consueto l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, domenica 30 agosto 2020. Sono t ...Benvenuto al 119° e 120° milionario! Le nuove vincite sono state realizzate a Guanzate (CO), grazie ad un sistema integrale, e a Castagnole Delle Lanze (AT) Giovedì 20 Agosto Giocare al Million Day è ...