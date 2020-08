Milik Roma, arriva il sì del polacco: i giallorossi trovano il nuovo bomber (Di domenica 30 agosto 2020) Milik Roma, arriva il sì del polacco: i giallorossi trovano il nuovo bomber per la prossima stagione. Affare in dirittura d’arrivo Nella parte arte dell’edizione odierna il Corriere dello Sport dedica ampio spazio ad Arek Milik: il polacco – si legge sul quotidiano – ha detto di sì alla Roma. L’affare con De Laurentiis è in dirittura d’arrivo, ora è necessario discutere sull’ingaggio del giocatore polacco. Manca poco ormai, ma la Roma sembra aver trovato il nuovo bomber per la prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

