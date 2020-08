Milan-Tonali: accordo raggiunto, le cifre dell’intesa (Di domenica 30 agosto 2020) Il Milan supera l’Inter in un clamoroso derby di mercato e si porta a casa Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 sarà un nuovo giocatore rossonero. Se fino a poche settimane fa sembrava esserci l’Inter nel futuro di Sandro Tonali, ora le tinte diventano rossonere per il centrocampista classe 2000. Accelerazione decisiva di Gazidis e Maldini che hanno superato al fotofinish la concorrenza dell’altra sponda dei Navigli per portarsi a casa uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Tonali, centrocampista del Brescia, sarà un nuovo giocatore del Milan al termine della sua prima stagione in Serie A. accordo totale tra il Diavolo, le Rondinelle e il calciatore. Fatale all’Inter è stata l’attesa degli ultimi giorni, ... Leggi su bloglive

