Milan – Tampone negativo per Ibrahimovic: domani la firma (Di domenica 30 agosto 2020) domani sarà l’Ibra-day: buone notizie per il Milan, che può confermare senza fastidiosi intoppi il programma per la giornata di domani. Ibrahimovic, tornato in Italia, si è sottoposto al Tampone ed è risultato negativo al covid-19, dunque domani potrà svolgere senza problemi la sua giornata in Casa Milan, con la firma in programma per le 11.00. Nel pomeriggio lo svedese si unirà alla squadra per il primo allenamento.L'articolo Milan – Tampone negativo per Ibrahimovic: domani la firma SPORTFAIR. Leggi su sportfair

