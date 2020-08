Milan, Pioli: «Bisogna ricordarci quello che abbiamo costruito insieme» (Di domenica 30 agosto 2020) L’allenatore rossonero ha parlato in vista della nuova stagione alle porte Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della nuova stagione alle porte. RIPARTENZA – «L’approccio giusto è ripartire da zero, nel senso che tutti in classifica ripartiremo allo stesso livello. Dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito insieme: le idee, la filosofia che abbiamo creato e la voglia di stare insieme a Milanello. Siamo una squadra giovane che non è insieme da tanto, abbiamo gettato le basi e ora dobbiamo migliorare ulteriormente. Conosco la squadra e questo è un vantaggio che ... Leggi su calcionews24

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della nuova stagione alle porte. RIPARTENZA – «L’approccio giusto è ripartire da zero, nel senso che tutti in classifi ...

"È giusto che i tifosi ci chiedano la qualificazione alla Champions League perché il Milan da troppo tempo manca a questa competizione. Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per ...

