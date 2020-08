Milan-Monza su Italia 1 in chiaro? Orario e canale diretta (Di domenica 30 agosto 2020) Milan-Monza, un amichevole senz’altro speciale per entrambe le squadre. Sarà la seconda uscita per i rossoneri di Stefano Pioli, la prima a San Siro, che sfideranno il club degli ex Berlusconi e Galliani, i quali torneranno nel “loro” stadio dopo più di tre anni. Sarà tuttavia anche un incontro interessante per testare a che punto è la preparazione della squadra rossonera in vista del prossimo campionato di Serie A e dei turni preliminari di Europa League. L’appuntamento è fissato per le ore 20:45 di sabato 5 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Italia 1, ma sarà visibile anche in streaming sul sito Mediasetplay. Leggi su sportface

