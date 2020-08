Milan, finalmente Ibrahimovic: “Sono qui per portare risultati non per fare da mascotte” (Di domenica 30 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic è pronto alla sua terza avventura con il Milan. Lo svedese è atterrato sabato a Linate e firmerà a breve il contratto che lo legherà ai rossoneri sino al termine della prossima stagione . Dopo settimane di tira e molla, alla fine il Milan ha deciso di soddisfare le richieste di Ibra che percepirà circa 7 milioni di euro. Queste le prime parole del centravanti: “Sono felice, finalmente sono a casa . Sono qui per portare risultati non per fare da mascotte. Voglio riportare il Milan dove deve stare. Rispetto all’anno scorso ho la possibilità di cominciare la stagione dall’inizio. Sto molto bene fisicamente”. Con una ... Leggi su calcioweb.eu

