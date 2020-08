Milan, ecco Tonali. La reazione dei social: “Che colpo di Maldini. I rossoneri fanno sul serio” (TWEET) (Di domenica 30 agosto 2020) Un colpo per il presente e per il futuro. E’ quello che ha messo a segno il Milan con l’affare Sandro Tonali, centrocampista del Brescia pronto a firmare per il club rossonero dopo un lungo corteggiamento anche dell’Inter. E sui social i tifosi rossoneri esultano. C’è chi posta le foto di Tonali bambino con la maglia rossonera mentre altri sottolineano le prospettive future dell’acquisto di un classe 2000. Non manca l’ironia: tra sfottò a Conte e l’accento sulla somiglianza con l’attore Adam Driver, c’è davvero di tutto in una serata positivissima per il Milan. TWEET Da Theo Hernandez a #Tonali.#Maldini sta dimostrando di saper fare ... Leggi su sportface

IlmsgitSport : Milan, ecco Tonali: definito l'accordo con Cellino - ilmessaggeroit : Milan, ecco Tonali: definito l'accordo con Cellino - sportface2016 : #Milan, è fatta per #Tonali. Le reazioni dei social - BeppeMarottaMa1 : Dopo il campionato covid, ecco un altro titolo per l'AC MILAN #Tonali - MarcoNa95713630 : @MilanPress_it @Juan__DAv Ecco, appunto, vediamo di non essere già a novembre fuori dai giochi. Il Milan è il Milan. Chiaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ecco Sky – Brahim Diaz al Milan: ecco la formula concordata con il Real Madrid MilanNews24.com Sky - Niente Inter, Tonali a sorpresa è del Milan: trovato l'accordo, ecco cifre e formula

Sandro Tonali è praticamente un giocatore del Milan, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L'accordo è stato trovato poche ore fa tra il club rossonero e il presidente del Brescia Cellino con ...

Cappellini: "Tonali sarebbe un grande colpo per il Milan. Ibrahimovic? Nonostante l'età è un giocatore importante"

L'ex attaccante di Empoli e Milan, Massimiliano Cappellini, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di vari temi: Ecco le sue parole: "Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora un giocatore importa ...

Sandro Tonali è praticamente un giocatore del Milan, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L'accordo è stato trovato poche ore fa tra il club rossonero e il presidente del Brescia Cellino con ...L'ex attaccante di Empoli e Milan, Massimiliano Cappellini, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di vari temi: Ecco le sue parole: "Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora un giocatore importa ...