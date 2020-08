Milan, è fatta per Tonali! Le cifre dell’affare con il Brescia (Di domenica 30 agosto 2020) Sandro Tonali vestirà la maglia rossonera. Milan e Brescia hanno trovato l’accordo: 10 milioni per il prestito, 15 per il riscatto e 10 di bonus. Il colpo era atteso e adesso sono arrivate le conferme: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan! Milan, le cifre dell’accordo col Brescia Le parti hanno così raggiunto l’intesa su una formula articolata: il club rossonero verserà subito 10 milioni nelle casse delle Rondinelle e eserciterà poi il diritto di riscatto fissato in 15 milioni. Oltre a questi, ancora, sono previsti altri 10 milioni di euro di bonus legati al rendimento sportivo del giocatore e del club. A questa cifra si aggiungerà infine il 10% sulla differenza fra il prezzo di una futura rivendita e quello ... Leggi su newsmondo

