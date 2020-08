Milan – Accordo raggiunto per Sandro Tonali: cifre e dettagli (Di domenica 30 agosto 2020) Tonali è un nuovo giocatore del Milan: la società rossonera ed il Brescia hanno trovato oggi pomeriggio l’Accordo per il prestito del centrocampista 20enne di lodi. Manca ancora la firma del contratto, che dovrebbe venire nelle prossime ore, dopo lo scambio dei documenti tra i club. Queste le cifre: un prestito da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 più bonus. Decisiva è stata anche la volontà del giocatore che sin da bambino è tifoso del Milan: Tonali ha infatti insistito molto col presidente Cellino per il passaggio al Milan. L'articolo Milan – Accordo raggiunto per Sandro Tonali: ... Leggi su sportfair

