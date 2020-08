Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa, altre 450 persone hanno raggiunto l’isola nella notte. Il sindaco Martello: “Siamo in ginocchio” (Di domenica 30 agosto 2020) nuovo sbarco di Migranti a Lampedusa, in 450 arrivano sull’isola. Lo sfogo del sindaco Martello: “O il governo prende decisioni immediate o sarà sciopero”. Prosegue l’emergenza Migranti a Lampedusa, con un nuovo sbarco avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 agosto. Secondo le prime stime sarebbe 450 le persone che hanno raggiunto l’isola, andando a riaccendere lo scontro tra Musumeci e il Viminale. Emergenza Migranti a Lampedusa, nuovo sbarco nella notte Il barcone con 450 ... Leggi su newsmondo

