Migranti | Musumeci | ' a Lampedusa emergenza umanitaria | Conte convochi Cdm d' urgenza'

Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "A Lampedusa c'è ormai una emergenza umanitaria, sono circa 1.800 i Migranti presenti nell'isoletta. Ho scritto al Presidente del Consiglio Conte per chiedere una riunione d'urgenza del Consiglio dei ministri, alla quale ho diritto di partecipare, quando si tratta di argomenti che riguardano la mia isola". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dopo l'ultimo sbarco avvenuto la notte scorsa con 450 persone a bordo. "Al premier chiedo interventi urgenti e adeguati - dice - bisogna dare un segnale forte per allontanare la convinzione che per Roma la Sicilia sia diventata soltanto un problema".

