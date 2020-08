Migranti, Lampedusa al collasso Sindaco: stop angherie da governo (Di domenica 30 agosto 2020) Un'imbarcazione con 450 Migranti a bordo è approdata stanotte nel porto di Lampedusa. Si tratta di un vecchio peschereccio, che è stato avvistato dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di finanza e scortato fino in porto. Nell'isola la situazione era già molto difficile, con un migliaio di persone ammassate nell'hotspot: circa dieci volte la capienza nominale della struttura. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

LegaSalvini : ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che… - Agenzia_Ansa : Migranti, altri 450 sbarcati nella notte a Lampedusa - LegaSalvini : #MUSUMECI: “LAMPEDUSA SCOPPIA, GESTIONE SBARCHI SEMBRA BOLLETTINO DI GUERRA” - Affaritaliani : Migranti, Lampedusa al collasso Sindaco: stop angherie da governo - gscapini66 : RT @francescatotolo: Nella notte, i cittadini di #Lampedusa, con l’ex senatrice @AMaraventano e Attilio Lucia, hanno cercato di fermare lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lampedusa

Gli oltre 400 migranti soccorsi nel Mediterraneo «devono essere subito fatti sbarcare in un porto sicuro». L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oi ...Un barcone con centinaia di migranti a bordo, circa 450 secondo una prima stima, è stato soccorso in nottata a 4 miglia da Lampedusa mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocc ...