Migranti: esplosione a Crotone e proteste a Lampedusa, che cosa succede nel Mediterraneo (Di domenica 30 agosto 2020) «Sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un’emergenza: basta fare il raffronto con il 2011, l’anno delle primavere arabe, in cui arrivarono in Italia circa 30.000 tunisini mentre ora ne sono giunti 8.000 dall’inizio dell’anno. Le difficoltà sono di carattere logistico legate alle misure di profilassi sanitaria stabilite per il Covid 19». Sono le parole della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervistata da Repubblica, di fronte agli sbarchi di migranti delle ultime settimane. Leggi su vanityfair

RaiNews : Migranti, un'esplosione provocata dal carburante durante i soccorsi, 6 dispersi, 2 finanzieri sono rimasti feriti d… - fanpage : Esplosione a largo di #Crotone, ci sarebbero 6 dispersi, due finanzieri feriti #30agosto - Agenzia_Italia : Barca di migranti si incendia ed esplode al largo nel Crotonese - brongosalvatore : RT @greygooseonice: 4 morti, 2 dispersi, 5 feriti nell’esplosione della barca a largo di #Crotone Uno dei finanzieri è stato sbalzato in ma… - brongosalvatore : RT @AngiKappa: #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese: si temono vittime. - L'episodio è avvenuto mentre si stavano… -