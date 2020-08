Migranti, barca si incendia al largo di Crotone: si temono vittime. Lampedusa, hotspot al collasso (Di domenica 30 agosto 2020) Un barcone con 370 Migranti a bordo è stato soccorso in nottata a 4 miglia da Lampedusa mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocco. La tragedia è stata... Leggi su ilmessaggero

TgLa7 : #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese - Tg3web : Sbarcherà ad Augusta la nave-quarantena Aurelia con 250 migranti a bordo. Sale la tensione all'hotspot di Lampedusa… - LaStampa : Il genio e i soldi di Banksy in una barca per aiutare i migranti in difficoltà - HuffPostItalia : Migranti, barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese - Garakko : RT @TgLa7: #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese -