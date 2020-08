Meteo, le previsioni di lunedì 31 agosto (Di domenica 30 agosto 2020) Ancora temporali al Nord, piogge abbondanti al Centro, nuvolosità in aumento al Sud. Sono queste le previsioni Meteo di lunedì 31 agosto. Sul Settentrione, dopo il brutto tempo degli ultimi giorni che ha provocato danni e vittime anche al Centro, sarà un’altra giornata di maltempo diffuso ma poi le condizioni dovrebbero migliorare. È atteso un peggioramento, invece, sul resto d’Italia. Temperature in calo quasi ovunque (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - angioletta83 : Mi pare di capire che le previsioni meteo non c’hanno azzeccato neanche stavolta. - AgtAlesii : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di lunedì 31 agosto - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di lunedì 31 agosto - Rosa_BiancoNera : @yeswepep Quindi la gara per loro terminerà domani, secondo le previsioni meteo?????? -